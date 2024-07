Ein betrunkener 27-Jähriger belästigt offenbar am Bahnhof Zuffenhausen eine junge Frau und ihren zweijährigen Sohn sexuell. Als die Polizei alarmiert wird, flüchtet er mit der S-Bahn.

09.07.2024 - 12:59 Uhr

Ein betrunkener 27-jähriger Mann soll am Montagabend eine Reisende und ihren Sohn am Bahnhof Zuffenhausen sexuell belästigt haben. Gegen 20 Uhr wartete die 28 Jahre alte Frau laut der Polizei zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn am Bahnsteig 11 auf die S-Bahn. Der mutmaßliche Täter habe sich zu ihr auf die Bank gesetzt und sie gegen ihren Willen am Oberschenkel berührt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drückte die junge Frau die Hand des 27-Jährigen mehrfach weg. Auch von anderen Reisenden soll er aufgefordert worden sein, aufzuhören.