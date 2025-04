Vorfall in Stuttgarter Club Unbekannter versprüht Pfefferspray im Hi Life Club – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in dem Club in Stuttgart-Mitte Pfefferspray versprüht. Dabei wurden 16 Personen verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.