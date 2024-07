Ein 38-Jähriger läuft offenbar hinter einer Frau her und berührt dabei sein Glied. Sie gibt ihrem Ehemann Bescheid, der den mutmaßlichen Exhibitionisten verfolgt, bis die Polizei eintrifft.

Annika Mayer 23.07.2024 - 15:43 Uhr

Ein 38-Jähriger steht im Verdacht, sich Montagnacht vor einer Frau in der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West entblößt zu haben. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Tatverdächtige soll demnach gegen 22.05 Uhr hinter der Frau gelaufen sein und währenddessen onaniert haben.