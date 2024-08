Ein 63-Jähriger soll für Unfälle an zwei Stadtbahnhaltestellen verantwortlich sein: Wilhelma und am Hölderlinplatz. Das sind die Hintergründe.

Gülay Alparslan 19.08.2024 - 16:54 Uhr

Gleich zweimal hat es am Sonntag an Stuttgarter Stadtbahnhaltestellen gekracht: einmal an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelma und einmal am Hölderlinplatz. Verantwortlich für beide Unfälle soll ein 63-jähriger Renault-Fahrer sein. Was war passiert?