In den Wirtschaftswunderjahren fehlte er bei keinem wichtigen Termin in Stuttgart: Wir erinnern an Fritz Gramm, an eine 1963 im Dienst verstorbene Legende der Pressefotografie.
28.01.2026 - 13:00 Uhr
Karin Merkle hat uns tolle Fotos geschickt. Diese zeigen ihre Mutter – aufgenommen in den 1950er oder frühen 1960er Jahren, als sie bei den Stuttgarter Nachrichten arbeitete. „Sie war sehr hübsch und wurde vielleicht deshalb auch von Fritz Gramm, einem Fotografen aus Stuttgart, als ,Model‘ für Fotos engagiert!?“, schreibt die Leserin. Auf der Rückseite der Abzüge findet sich ein roter Stempel, der die Echtheit belegt. Darauf steht: „Bildberichter“.