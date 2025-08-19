Rebstöcke reichen bis ins Stadtzentrum hinein: Die Geschichte Stuttgarts ist auch eine Geschichte des Weinbaus. Am Donnerstag startet das 49. Weindorf. Ein Blick zurück.
19.08.2025 - 11:58 Uhr
Stuttgart und der Wein – das ist eine Geschichte, die weit älter ist als die Stadt selbst. Manche Historiker behaupten sogar, der Name „Stuttgart“ stamme nicht von einem Pferdegestüt ab, sondern vom „Stockgarten“, also vom Weinstock. Ein Chronist des Mittelalters notierte: „Wenn man in Stuttgart nicht einsammelte den Wein, würde die Stadt bald in Wein ersäufet sein.“ Tatsächlich war es nicht die Pferdezucht, sondern der Weinbau, der die Stadt reich machte.