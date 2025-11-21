Ihre Fotos lassen Boomer-Herzen höherschlagen – und zeigen Jüngeren, wie sich Stuttgart verändert hat: Karin Merkle hielt die Stadt in den 70ern mit der Kamera fest. Eine Zeitreise.
21.11.2025 - 13:17 Uhr
Als Karin Merkle Mitte der 1970er-Jahre mit dem Fotoapparat durch Stuttgart zog, hatte sie ein klares Ziel: Sie wollte ihren französischen Schülerinnen und Schülern mit Bildern ihre Heimatstadt näherbringen. Die damalige Studentin arbeitete für ein Jahr als Deutsch-Assistentin an einer Schule in Frankreich – und wollte im Unterricht zeigen, wo sie herkommt.