Erinnerungen an die Bar, die Stuttgart in den 90ern cooler gemacht hat

Vor 30 Jahren eröffnete Pauls Boutique, ein Paradies der Nacht im Kartenhäusle auf dem Kleinen Schlossplatz. Noch heute erinnern sich viele an eine wilde Zeit.

Uwe Bogen 22.07.2025 - 18:00 Uhr

Er ist einer der emotionalsten Orte von Stuttgart: Seit Kriegsende hat sich der Kleine Schlossplatz so oft von Grund auf verändert wie kaum ein anderer Platz im Kessel. Und stets ist heftig über den Wandel gestritten worden. Vom Kronprinzenpalais in Monarchiezeiten über den Kleinen Schlossplatz mit Flower-Power-Schick bis hin zum hochgelobten Kunstmuseum – das war ein langer Weg, der Stadtgeschichte geschrieben hat. Unser Stuttgart-Album erinnert heute an Pauls Boutique, die im Juli 1995, also vor genau 30 Jahren, im früheren Kartenhäusle eröffnet hat – und Stuttgart damit cooler machte.