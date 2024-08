Ready for take off, fertig zum Abheben: Bald beginnen die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Stuttgarter Flughafens, der sich zunächst in Böblingen befand. Zum Jubiläum erzählen Leserinnen und Leser ihre Erlebnisse mit dem STR.

Uwe Bogen 13.08.2024 - 06:00 Uhr

Kinderleicht wäre es in den 1960ern gewesen, über den Zaun direkt auf das Rollfeld des Stuttgarter Flughafens zu marschieren. An Flugzeugentführungen dachte damals keiner, als es noch genügend Öl gab. Mit den sehnsüchtigen Blicken einer Wirtschaftswundernation verfolgten Menschen auf den Bänken der Besucherterrasse den Abflug in ferne Urlaubsparadiese. In diesem Jahr feiert der Flughafen seinen 100. Geburtstag – denn 1924 wurde in Böblingen der Vorläufer der heutigen Flughafengesellschaft gegründet.