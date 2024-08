Dreimal ist er umgezogen, wurde in eine Grube versenkt und ist nun nach der Sanierung wieder angehoben worden: Der Brunnen des Marktplatzes ist ein Meisterwerk der Eisengusskunst und Ort für eine Legende.

Man hat ihn lange nicht mehr in voller Schönheit gesehen. Der historische Marktplatzbrunnen, der zu den frühen und besonders wertvollen Dokumenten des württembergischen Eisengusses zählt, war hinter Bauzäunen versteckt. Denn es galt, das Kulturdenkmal, das zum Teil bis auf das Jahr 1714 zurückgeht, zu sanieren und obendrein um etwa 80 Zentimeter auf das Niveau des Marktplatzes anzuheben. Das Schmuckstück, das in Stuttgart schon dreimal umgezogen ist, ist zur Aufwertung aus der tiefer gelegten Grube geholt worden. Auch eine neue Wassertechnik hat der Brunnen bekommen.

Der Brunnen besteht aus 16 Eisenplatten, die 1714 gegossen wurden

Sanft plätschernde Brunnen üben seit Ewigkeiten eine Faszination aus. Das Exemplar vom Marktplatz besitzt 16 Eisenplatten, die 1714 in Königsbronn gegossen wurden. Die Platten zeigen den Namenszug des württembergischen Herzogs Eberhard Ludwig, Kriegs- und Jagdszenen sowie allegorische Figuren.

Zunächst stand der heutige Marktplatzbrunnen im Alten Schlossgarten, dem jetzigen Schillerplatz. Dort musste er wegen der Erweiterung des Paradeplatzes weichen. Herzog Karl Eugen schenkte ihn 1761 der Stadt, die ihn für den Markt brauchte. Das Schmuckstück wurde auf der linken Seite des alten Rathauses aufgestellt. Um mehr Wasser zur Verfügung zu haben, verbesserte Hofbaumeister Nikolaus von Touret 1804 die Technik – vor allem die Wasserzuleitung – und schuf die hohe Säule inmitten des Brunnens. Sie trägt als Wappen die Stute mit dem Füllhorn, und ist mit einer Vase gekrönt.

Zum Bau des damals neuen Rathauses 1901 musste der knapp zwei Meter hohe Brunnen mit einem Durchmesser von sieben Metern erneut umziehen – nämlich auf den Wilhelmsplatz. 1976 kehrte er auf den Marktplatz zurück, wurde an seinem heutigen Standort tiefer gelegt.

Bei der Sanierung, die nun knapp ein Jahr später fertig ist als zunächst geplant, wurde die Grube aufgefüllt und die Fläche rund um den Trog gepflastert. Da der Brunnen unter Denkmalschutz steht, konnte man ihn nicht einfach auseinandernehmen und später zusammensetzen. Die Arbeiten waren deshalb besonders kompliziert. Zum Start des Weindorfs an diesem Mittwoch sprudelt der Stolz der Stadt wieder.

Der Brunnen ist beliebt als Treff für Dates

Im Internetforum unseres Stuttgart-Albums erinnert sich Leonie Mohr-Veigel: „Der Marktplatzbrunnen war während der Ausbildung mein Lieblingsplatz in der Mittagspause.“ Klaus Justus schreibt: „So richtig geliebt wurde der Brunnen eigentlich nicht. In seinem langem Dasein wurde er auf den Wilhelmsplatz verbannt, bei der Rückkehr auf den Marktplatz 1976 leider in einer Grube versteckt und mehr von der Randgruppe unserer Gesellschaft geschätzt. Hoffentlich wird’s jetzt, nachdem er aus dem bisherigen Loch wieder rausgekommen ist, endlich gut.“

Hermann Rommel berichtet, dass er als Kind in den 50er Jahren darin gebadet hat (damals stand er noch am Wilhelmsplatz). Für Manuel war der Brunnen einer seiner Dating-Orte. Nach der Online-Verabredung habe man die Frau „schon von weitem beobachten können“. Nach der Disco-Tour habe er aus dem Brunnen gern mal Wasser getrunken.

Die Geschichte vom Rock der Magd

Harald Frank hat eine Ansichtskarte geschickt, die sich auf eine Begebenheit von 1837 bezieht. Damals soll eine Magd beim Wasserholen am Marktbrunnen ihren Unterrock verloren haben. Die Honoratioren der Stadt, die aus den Rathausfenstern blickten, bekam wohl Schnappatmung. Ein Gedicht erzählt die Geschichte dazu: „Die Magd ohne Hemd und Unterrock, ging aus zum Wasserholen. Ein Ratsherr sah zum Fenster raus ganz unverhohlen. Und wie den Eimer nimmt die Magd, so fiel ihr Kleid herunter. Drauf sich Herr Rat zu Tode gelacht, und kam zum Grabe hinunter.“

