Von Tina Turner im Boxauto bis zu den ersten Trachten: Das Cannstatter Volksfest erzählt seit über 200 Jahren Geschichten und spiegelt den Zeitgeist. Erinnerungen an früher.
25.09.2025 - 09:53 Uhr
Im Herbst 1976 spazierte eine weltberühmte Sängerin unerkannt über den Cannstatter Wasen. Tina Turner, die „Queen of Rock“, lebte damals für ein paar Wochen im Stuttgarter Dachswald, auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann Ike. Unterkunft fand sie beim Architekten Jochen Baeuerle und seiner Familie, mit der sie auch das Volksfest besuchte. Der Sohn durfte mit der Kopftuch tragenden Ikone im Autoscooter Runden drehen – ein Bild, das zeigt: Das Volksfest ist für alle da, ob Weltstar oder Cannstatter Nachbarskind.