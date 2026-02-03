Zur Eröffnung des Fernsehturms vor 70 Jahren gratulierte OB Arnulf Klett dem SDR zur „Schnapsidee“ mit Schnaps in Turmform. Wir blicken auf die Historie zurück. Eine Liebeserklärung.
Vor seiner Eröffnung hatte der Fernsehturm nicht nur Fans. Was der Süddeutsche Rundfunk (SDR) da plane, sei eine „Schnapsidee“, war in den 1950ern zu hören, ein „Schandmal“ entstehe hoch über dem Kessel, ein Fremdkörper in der schönen Waldlandschaft. Als am 5. Februar 1956 dennoch der offizielle Festakt zum Start stattfand, griff Oberbürgermeister Arnulf Klett die Kritik mit feiner Ironie auf: Er überreichte dem SDR-Intendanten Fritz Eberhard eine mit Schnaps gefüllte Flasche in Form des Fernsehturms – als Anerkennung für die gelungene „Schnapsidee“ des Turmbaus.