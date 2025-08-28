Einst Heimat von Mostwirtschaften und des „Krempelesmarkts“, dann Symbol der Halbwelt: Das Leonhardsviertel hat Stadtgeschichte geschrieben – und kommt nicht zur Ruhe. Ein Rückblick.
28.08.2025 - 12:00 Uhr
37 Meter hoch war der geschwungene Stahlskelettbau, der im April 1931 an der Marktstraße 3 feierlich eröffnet worden ist. Das 1881 gegründete Unternehmen Breuninger präsentierte die neue schöne Warenwelt von nun an auf acht Etagen. Der Weltwirtschaftskrise zum Trotz hatte Chef Eduard Breuninger ein Hochhaus von den Architekten Eisenlohr & Pfennig bauen lassen.