Nach der Festnahme des Investors René Benko fragen sich viele, was aus dem Bauloch wird, das er an der Ecke König- / Schulstraße hinterlassen hat. Unser Stuttgart-Album blickt zurück auf das, was sich hier befand – auf eine alte Pracht.

Uwe Bogen 30.01.2025 - 14:39 Uhr

Was ist aus der alten Pracht geworden? An der Schulstraße, die einst bundesweit eine Vorreiterrolle gespielt hat, stehen Läden leer. Am oberen Teil der Gasse an der Königstraße klafft obendrein ein großes Bauloch, das sich nach dem Abriss der Sportarena vor zwei Jahren auftut. Die Signa Group des österreichischen Investors René Benko, der in Untersuchungshaft sitzt, hatte den Neubau auf diesem Areal unter dem Namen „Zwei hoch fünf“ vermarkten wollen. Daraus, so weiß man jetzt, wird nichts. Was inzwischen feststeht: Die Dibag AG übernimmt die Brache des Pleitiers und will unter dem neuen Projektnamen Patio ein „elegantes Büro- und Geschäftsgebäude“ mit 7000 Quadratmetern zum Mieten schaffen. Der neue Entwurf stammt von den Steidle Architekten in München, die bereits mit der Signa zusammengearbeitet haben.