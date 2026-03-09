Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) hätte gerne mehr Stuttgarter Abgeordnete in den Parlamenten. Die Grünen sind wieder stärkste Kraft, Die Linke will weiterkämpfen.
09.03.2026 - 16:18 Uhr
Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hadert mit dem Ausgang der Landtagswahl. Und das liegt sicher nicht so sehr am Ergebnis seines Bruders Klaus Nopper, der gegen Cem Özdemir im Wahlkreis II seine Grenzen aufgezeigt bekam – und dann auch noch im „Spiegel“ als „Manuel Nopper“ tituliert wurde. Am OB nagt der knappe Ausgang zu Lasten seiner Partei und deren Spitzenkandidaten Manuel Hagel, was ihn zur Forderung verleitete, der Parteifreund müsse in den nächsten fünf Jahren zeitweise Ministerpräsident sein dürfen.