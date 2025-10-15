Ein Drittel der Klassen an den Fachschulen seien gefährdet, so der Geschäftsführende Schulleiter, Felix Winkler. Angesichts der wirtschaftlichen Umwälzungen wären Schließungen fatal.
Welche Berufswahl ist die richtige? Die wirtschaftlichen Umwälzungen und die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz machen die Antwort schwieriger für junge Menschen. „Der Arbeitsmarkt ändert sich dramatisch“, sagt auch der Geschäftsführende Schulleiter der beruflichen Schulen, Felix Winkler. Er ist davon überzeugt, dass eine Ausbildung aktuell die sicherere Wahl ist und hofft, dass diese Einsicht endlich auch bei den Eltern einzieht, die ihren Nachwuchs bisher vor allem Richtung Abitur und Studium drängen. Doch bisher zeichnet sich an den beruflichen Schulen noch keine Trendwende ab. Vor allem die Entwicklung an den Fachschulen macht Winkler „große Sorgen“.