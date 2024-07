Ein 77-Jähriger verursacht am Montag in Stuttgart-Ost mehrere Unfälle: Erst rammt er eine Hauswand, dann mehrere Fahrzeuge auf der Straße und schließlich ein weiteres parkendes.

Annika Sophie Mayer 22.07.2024 - 15:09 Uhr

Ein 77-jähriger Autofahrer hat am Montagvormittag auf der Talstraße in Richtung Stuttgart-Ost offenbar gleich mehrere Unfälle verursacht, drei Menschen sind dabei verletzt worden. Gegen 10.40 ging die Meldung bei der Polizei ein, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte. Der Mann sei mit seinem Kia auf der Talstraße in Richtung Cannstatter Wasen gefahren, als er auf Höhe der Hausnummern 10 bis 12 von der Fahrbahn abkam und rechts an eine Hauswand geprallt sei. Dann sei er in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Außerdem sei er auf einen anderen,vor ihm fahrenden Kleintransporter, geprallt.