Ein Unbekannter fragt eine 16-Jährige an der U-Bahn-Haltestelle Mercedesstraße in Bad Cannstatt zunächst nach Zigaretten und bedrängt sie dann sexuell. Die Polizei sucht Zeugen.

Gülay Alparslan 14.11.2024 - 18:14 Uhr

Eine 16-Jährige ist am Donnerstagmorgen in Bad Cannstatt von einem Unbekannten sexuell bedrängt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall an der „Hall of Fame“ im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Mercedesstraße.