Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht zum Dienstag einen 20-Jährigen in Stuttgart-Bad Cannstatt mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nina Scheffel 13.08.2024 - 11:29 Uhr

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Dienstag in den oberen Kursaalanlagen in Stuttgart-Bad Cannstatt den Personalausweis und mehrere Euro Bargeld eines 20 Jahre alten Mannes geraubt.