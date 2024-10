Ein 46-Jähriger stürzt am Montag bei Bauarbeiten von einem Gerüst und verletzt sich schwer. In einem Krankenhaus ist er nun seinen schweren Verletzungen erlegen.

red/AFP 16.10.2024 - 12:17 Uhr

Nach einem Unfall bei Bauarbeiten in Stuttgart ist ein 46-Jähriger seinen schweren Sturzverletzungen erlegen. Der am Montag auf einer Baustelle im Stadtteil Bad Cannstatt verunglückte Mann sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in der baden-württembergischen Landeshauptstadt am Mittwoch mit.