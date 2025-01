Zwei Männer brechen am Dienstag in ein Firmengelände in Stuttgart-Bad Cannstatt ein. Dort stehlen sie ein Abschleppfahrzeug und verursachen damit einen Unfall. Anschließend flüchten sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Gülay Alparslan 02.01.2025 - 13:39 Uhr

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Quellenstraße in Bad Cannstatt ein Abschleppfahrzeug und einen weiteren Autoschlüssel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Diebe zwischen 4.30 Uhr und 4.55 Uhr in ein Firmengelände ein. Dort entwendeten sie den Autoschlüssel eines Abschleppwagens. Anschließend stahlen die Unbekannten das Abschleppfahrzeug der Marke Nissan, das in der Quellenstraße abgestellt war. Mit dem Abschleppwagen flüchteten sie in unbekannte Richtung.