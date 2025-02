Unbekannte brechen am Dienstag in eine Gaststätte in Bad Cannstatt ein. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

alp 26.02.2025 - 13:30 Uhr

Unbekannte sind am Dienstag in eine Gaststätte in Stuttgart-Bad Cannstatt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr die Balkontür auf und gelangten so in die Gaststätte. Anschließend brachen sie zwei Geldspielautomaten auf. Aus diesen entwendeten sie Bargeld.