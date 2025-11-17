Bald ist es so weit und in Stuttgart-Bad Cannstatt heißt es „Manege frei“ für den größten Weihnachtszirkus der Welt. Dieses Jahr mit einer besonderen Neuerung.

Olivia Denner 17.11.2025 - 17:17 Uhr

Seit mehreren Tagen laufen die Vorbereitungen für den Weltweihnachtzirkus wieder auf Hochtouren. Dem ein oder anderen geübten Zirkus-Fan ist es vielleicht schon aufgefallen – dieses Jahr erwartet die Zuschauer ein neues Zelt. Dieses steht bereits auf dem Cannstatter Wasen. Das Besondere daran? Die Masten befinden sich hauptsächlich außerhalb des Zelts. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen wird die Sicht des Publikums nicht mehr beeinträchtigt und zum anderen bleibt auch mehr Platz für die Auftritte.