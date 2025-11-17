Bald ist es so weit und in Stuttgart-Bad Cannstatt heißt es „Manege frei“ für den größten Weihnachtszirkus der Welt. Dieses Jahr mit einer besonderen Neuerung.

Volontäre: Olivia Denner (ode)

Seit mehreren Tagen laufen die Vorbereitungen für den Weltweihnachtzirkus wieder auf Hochtouren. Dem ein oder anderen geübten Zirkus-Fan ist es vielleicht schon aufgefallen – dieses Jahr erwartet die Zuschauer ein neues Zelt. Dieses steht bereits auf dem Cannstatter Wasen. Das Besondere daran? Die Masten befinden sich hauptsächlich außerhalb des Zelts. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen wird die Sicht des Publikums nicht mehr beeinträchtigt und zum anderen bleibt auch mehr Platz für die Auftritte.

 

Das diesjährige Programm verspricht 118 Zirkusstars und weltweite Topacts – unter anderem mit Preisträgern aus dem Monte-Carlo Zirkusfestival. Wer sich selbst ein Bild von der Show und dem neuen Zelt machen möchte, hat vom 4. Dezember bis zum 6. Januar mehrmals täglich die Gelegenheit dazu.