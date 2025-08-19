Ein Dieb hat in Bad Cannstatt Waren gestohlen und eine Angestellte weggestoßen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend in einem Lebensmittelgeschäft in Stuttgart-Bad Cannstatt Waren gestohlen. Laut Angaben der Polizei nahm er gegen 18 Uhr mehrere Artikel aus der Warenauslage des Geschäfts in der Martha-Schmidtmann-Straße. Er steckte sie in seinen Rucksack und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Die Waren hatten einen Wert von rund 20 Euro.

Eine 52 Jahre alte Angestellte sprach den Mann daraufhin vor dem Geschäft an. Dieser stieß die Frau von sich weg und flüchtete anschließend in Richtung Krankenhaus Bad Cannstatt.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß sein, eine Halbglatze und einen langen hellbraunen Vollbart haben. Bekleidet war er mit einem dunklen Shirt und einer blauen Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.