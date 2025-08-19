Ein Dieb hat in Bad Cannstatt Waren gestohlen und eine Angestellte weggestoßen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
19.08.2025 - 12:46 Uhr
Ein unbekannter Mann hat am Montagabend in einem Lebensmittelgeschäft in Stuttgart-Bad Cannstatt Waren gestohlen. Laut Angaben der Polizei nahm er gegen 18 Uhr mehrere Artikel aus der Warenauslage des Geschäfts in der Martha-Schmidtmann-Straße. Er steckte sie in seinen Rucksack und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Die Waren hatten einen Wert von rund 20 Euro.