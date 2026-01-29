Ein Mann soll in einem Supermarkt in Bad Cannstatt einen Diebstahl begangen und einen Ladendetektiv attackiert haben. Nach der Flucht kehrt er zurück und wird von der Polizei empfangen.

Ein 29 Jahre alter Mann soll am Mittwoch in einem Supermarkt in der Wildunger Straße in Bad Cannstatt einen Ladendiebstahl begangen haben. Danach soll er einen Ladendetektiv attackiert haben und geflüchtet sein, bevor er wieder an den Tatort zurückkehrte, wo bereits Polizeibeamte auf ihn warteten.

 

Wie die Polizei berichtet, beobachtete der Ladendetektiv gegen 13 Uhr wie der Mann Waren in seinem Rucksack verstaute und an der Kasse nur einige davon bezahlte. Als er den 29-jährigen Mann nach dem Bezahlen darauf ansprach, soll dieser nach ihm geschlagen und anschließend die Flucht ergriffen haben.

Kurze Zeit später kehrte der Mann aus bislang unerfindlichen Gründen zurück und wurde von den alarmierten Beamten vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.