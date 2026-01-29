Ein Mann soll in einem Supermarkt in Bad Cannstatt einen Diebstahl begangen und einen Ladendetektiv attackiert haben. Nach der Flucht kehrt er zurück und wird von der Polizei empfangen.

Matthias Kapaun 29.01.2026 - 13:50 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann soll am Mittwoch in einem Supermarkt in der Wildunger Straße in Bad Cannstatt einen Ladendiebstahl begangen haben. Danach soll er einen Ladendetektiv attackiert haben und geflüchtet sein, bevor er wieder an den Tatort zurückkehrte, wo bereits Polizeibeamte auf ihn warteten.