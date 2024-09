Eine Reise nach Lateinamerika gibt nicht jeder Geldbeutel her, wer aber die Kultur und das Essen erleben will, der hat ab heute die Chance dazu – in der Phoenixhalle am Römerkastell in Bad Cannstatt.

Maria Fischer 06.09.2024 - 12:28 Uhr

Das Lateinamerikanische Wochenende in Stuttgart kehrt vom 6. bis 8. September zurück und verwandelt die Phoenixhalle am Römerkastell in ein lebendiges Stück Lateinamerika. Seit 2017 tourt dieses Kulturfestival durch verschiedene Orte und ist inzwischen in 12 Städten vertreten, darunter auch Stuttgart. Die Veranstaltung bietet eine einmalige Gelegenheit, in die bunte und vielfältige Kultur Lateinamerikas einzutauchen.