In Stuttgart-Bad Cannstatt wird ein 16-jähriger Junge zum Opfer eines Raubs. Die Polizei bittet um Hinweise – und sucht dringend Zeugen.

red 06.10.2025 - 17:10 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend einen 16-Jährigen in der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt ausgeraubt. Der 16-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr mit einem gleichaltrigen Jugendlichen in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt unterwegs, als ihn im Bereich des Willi-Daume-Stegs ein Mann plötzlich ins Gesicht schlug.