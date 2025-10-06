In Stuttgart-Bad Cannstatt wird ein 16-jähriger Junge zum Opfer eines Raubs. Die Polizei bittet um Hinweise – und sucht dringend Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend einen 16-Jährigen in der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt ausgeraubt. Der 16-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr mit einem gleichaltrigen Jugendlichen in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt unterwegs, als ihn im Bereich des Willi-Daume-Stegs ein Mann plötzlich ins Gesicht schlug.

 

Kurze Zeit später bemerkte der Junge das Fehlen seines Geldbeutels. Der Unbekannte flüchtete gemeinsam mit drei weiteren Unbekannten in Richtung Bahnhof. Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt, trug eine schwarze Bomberjacke und eine dunkle Hose. Er hatte einen Vollbart, schwarze kurze Haare und trug eine schwarze Mütze.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.