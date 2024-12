In der Nacht zum Montag ist ein Audi mit einer Stadtbahn in Bad Cannstatt zusammengestoßen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem in der Nacht zum Montag auf der Kreuzung Waiblinger Straße/Daimlerstraße in Bad Cannstatt ein Audi und eine Stadtbahn zusammengestoßen sind.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 28-jähriger Fahrer eines Audi gegen 0.30 Uhr in der Waiblinger Straße Richtung Wilhelmsplatz unterwegs und wollte an der Daimlerstraße nach links abbiegen. Dabei stieß er mit der Stadtbahn der Linie U1 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der Fahrer des Audi zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

Laut ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.