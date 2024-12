Am Samstagmittag wurde ein 25-Jähriger festgenommen, der mehrere Getränke aus einer Bäckerei in Stuttgart-Bad Cannstatt gestohlen haben soll.

mmf 12.12.2024 - 16:36 Uhr

Polizeibeamte haben am Samstagmittag einen 25-Jährigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, mehrere Getränke aus einer Bäckerei an der Bahnhofstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt gestohlen und sich bei seiner Festnahme gewehrt zu haben.