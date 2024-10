Die Polizei kontrolliert am Donnerstagmorgen in zwei Straßen in Bad Cannstatt das Durchfahrtsverbot. Insgesamt erwischt sie dabei 48 Verkehrssünder.

Gülay Alparslan 17.10.2024 - 12:06 Uhr

Bei Verkehrskontrollen in zwei Straßen in Bad Cannstatt haben Polizeibeamte am Donnerstagmorgen insgesamt 48 Verkehrsverstöße festgestellt. Kontrolliert wurde ein bestehendes Durchfahrtsverbot in den Straßen Espan und Masurenstraße.