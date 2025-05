Stadtbahnunfall in Bad Cannstatt

Ein Unfall in Bad Cannstatt hat am Freitagmittag für eine Unterbrechung der Stadtbahnlinien U13 und U14 gesorgt. Was bekannt ist.

Matthias Kapaun 23.05.2025 - 13:55 Uhr

Wegen eines Stadtbahnunfalls in der Neckartalstraße in Bad Cannstatt waren am Freitagmittag die Strecken der Stadtbahnlinien U13 sowie U14 für kurze Zeit unterbrochen. Dies meldet der VVS auf seiner Störungsseite.