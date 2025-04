Ein Detektiv beobachtet, wie ein 19-Jähriger in einem Supermarkt offenbar eine Packung Pralinen stiehlt. Der Detektiv folgt ihm und will ihn zurück in den Supermarkt bringen – doch der 19-Jährige wehrt sich.

Annika Sophie Mayer 23.04.2025 - 11:10 Uhr

Polizeibeamte haben am Dienstag einen 19-Jährigen in Stuttgart-Ost vorläufig festgenommen, der in einem Supermarkt unter anderem eine Schachtel Pralinen gestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Detektiv den jungen Mann gegen 11.40 Uhr dabei, wie er eine Schachtel Pralinen in seine Papiertüte steckte und das Geschäft verlies, ohne zu bezahlen.