Die genauen Umstände eines Unfalls in Bad Cannstatt sind noch nicht geklärt. Ein 31-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Michael Bosch 23.08.2024 - 10:50 Uhr

Stundenlang lag ein Mann in Stuttgart schwerverletzt in einem Gebüsch und konnte sich nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Wie die Polizei berichtet, war der 31-Jährige in der Haldenstraße in Bad Cannstatt eine Böschung hinuntergestürzt. Hilflos und blutend blieb er in einem Gebüsch liegen – und das fast einen kompletten Tag.