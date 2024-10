Ferienzeit ist gleich Reisezeit. Das gilt auch im Herbst. Der Flughafen Stuttgart hat Tipps für Passagiere.

Wegen des erhöhten Passagieraufkommens in den Herbstferien sollten Reisende nach Empfehlung des Flughafens Stuttgart mindestens zwei Stunden, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Airport sein. Vor allem am frühen Morgen und am Nachmittag müsse mit mehr Zeitbedarf an den Sicherheitskontrollen gerechnet werden.