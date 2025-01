Eine Frau wird beim Eislaufen von einem Unbekannten gestoßen und zieht sich Verletzungen zu. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen vor.

sma 28.01.2025 - 17:29 Uhr

Ein unbekannter Mann soll am Samstag eine 42-jährige Frau auf einer Eislaufbahn am Keßlerweg in Stuttgart-Degerloch gestoßen haben. Die 42-Jährige lief nach Polizeiangaben gegen 15.45 Uhr mit Schlittschuhen auf der Eislaufbahn, als sie von dem unbekannten Mann gestoßen wurde und sich hierbei Verletzungen zuzog. Der Mann sei anschließend weitergelaufen.