Kinder und Jugendliche trauern anders als Erwachsene. Die Trauergruppe „Heartbeat“ im Hospiz St. Martin in Stuttgart-Degerloch bietet jungen Menschen Begleitung in einer schwierigen Lebensphase.

Das Stuttgarter Hospiz St. Martin startet am kommenden Freitag, 24. Januar, zum zweiten Mal mit „Heartbeat“ – einer Gruppe für trauernde und abschiednehmende Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Die Leitung übernehmen die Trauerbegleiter Andreas Holzhauer und Susanne Schlosser.

„Heartbeat“ soll Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zum Austausch, aber auch zum Rückzug und zur Ablenkung bieten. Im Hospiz St. Martin sollen die Teilnehmenden einen Rückzugsort finden, an dem Platz ist für jede Emotion, sei es Trauer, Sehnsucht oder Wut, aber auch Freude und Leichtigkeit.

„Heartbeat“ soll einen Raum für Gemeinschaft schaffen

Im Fokus steht dabei die Trauerbegleitung und –bewältigung. Die Jugendlichen lernen, ihren Gefühlen Raum zu geben und Rituale zu finden, die ihnen Kraft geben, die Erinnerungen schaffen und zugleich die Möglichkeit bieten, Abschied zu nehmen. Die Treffen sind angepasst an die Bedürfnisse der Teilnehmenden. Ob Aktivitäten in der Natur, gemeinsames Essen, Musikhören und Kreativsein oder aufbauende Gespräche, „Heartbeat“ soll einen Raum für Gemeinschaft schaffen.

Sollten Eltern merken, dass sich das eigene Kind in einer Trauerphase zurückzieht, wenig Raum für die eigenen Gefühle zulässt, dann sei der Vorschlag zur Teilnahme an der Trauergruppe eine Möglichkeit, mit seinem Kind ins Gespräch zu kommen. Wichtig sei dennoch, dass die Teilnahme auf Freiwilligkeit beruht, sagt die Leiterin Susanne Schlosser. Denn Zwang und Emotionen funktionierten nicht gemeinsam.

Die Teilnehmer treffen sich künftig einmal monatlich freitags von 16-18 Uhr in den Räumen des Hospiz St. Martin, Jahnstraße 44-46, in Stuttgart-Degerloch. Derzeit gibt es noch freie Plätze für das erste Treffen, auch ein späterer Einstieg in die Gruppe ist möglich. Anmeldungen erfolgen über Susanne Schlosser, Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizes St. Martin unter der Telefonnummer 0160/ 93196851 oder per E-Mail unter kinder.jugend@hospiz-st-martin.de. Weitere Informationen unter www.hospiz-st-martin.de.