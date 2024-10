In Stuttgart-Degerloch sind am Freitagmittag ein E-Scooter-Fahrer und ein Radfahrer zusammengestoßen, wobei der Radfahrer gestürzt sei. Der jugendliche E-Scooter-Fahrer soll geflüchtet sein.

Lea Jansky 20.10.2024 - 12:06 Uhr

Am Freitag ist es zwischen 13.00 und 13.30 Uhr an der Kreuzung Jahn-/Reutlinger Straße in Stuttgart-Degerloch zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten E-Scooter-Fahrer und einem 15-jährigen Radfahrer gekommen. Nach Polizeiangaben stürzten beide dabei zu Boden und der 15-Jährige wurde leicht verletzt. hne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der mutmaßlich jugendliche Rollerfahrer auf der Jahnstraße in Richtung Albplatz davon.