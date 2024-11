Ein Auto stößt mit einer 13-jährigen Radfahrerin zusammen. Das Mädchen bleibt glücklicherweise unverletzt – dennoch rätselt die Polizei über die Identität des Autofahrers.

sma/dpa 12.11.2024 - 14:03 Uhr

Eine 13 Jahre alte Radfahrerin und ein bislang unbekannter Autofahrer sind nach Polizeiangaben am Montag an der Kreuzung Rubenstraße Ecke Löwenstraße in Stuttgart-Degerloch zusammengestoßen. Die 13-jährige Radfahrerin war gegen demnach 15.30 Uhr in der Rubenstraße unterwegs, als sie mutmaßlich den von rechtskommenden Autofahrer übersah und mit ihm kollidierte. Das Mädchen sei unverletzt geblieben.