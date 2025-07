Was war an diesem Wochenende in Stuttgart los? Wir haben die besten Bilder von verschiedenen Veranstaltungen in der Landeshauptstadt.

Michael Bosch 11.07.2025 - 23:23 Uhr

An jedem Wochenende finden in Stuttgart unzählige Veranstaltung statt – von Kulturevents, über Feste bis Sportveranstaltungen. Die baden-württembergische Landeshauptstadt ist (an den meisten Tagen) nicht so verschlafen, wie sie von Auswärtigen gerne dargestellt wird.