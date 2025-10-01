„Mein Papa trägt gerne Schiesser“ – die Wäschefirma Schiesser feiert am Mittwochabend mit prominenten Gästen. Im Mittelpunkt: das Feinripp-Unterhemd.
01.10.2025 - 22:20 Uhr
Die Wäschefirma Schiesser zelebrierte ihr 150-jähriges Bestehen am Mittwochabend mit einer festlichen Gala in den Wagenhallen Stuttgart. Das Traditionsunternehmen, 1875 vom damals 27-jährigen Schweizer Fabrikanten Jacques Schiesser in Radolfzell gegründet, zeigte sich von seiner glanzvollen Seite. Auch wenn viele bei Schiesser zuerst ans klassische Feinripp-Unterhemd denken – an diesem Abend dominierte Glamour statt Alltag.