Am Wochenende ist es zu mehreren Wohnungseinbrüchen in Stuttgart-West und Stuttgart-Weilimdorf gekommen. Die Unbekannten entwendeten dabei auch wertvolle Gegenstände. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Laureta Nrecaj 30.09.2024 - 11:49 Uhr

Mehrere Unbekannte sind am Wochenende in verschiedene Wohnungen in Stuttgart-West und Stuttgart-Weilimdorf eingebrochen. Nach Angaben der Polizei, hebelten sie zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstagmorgen, 3.30 Uhr, ein Fenster in der Schwabstraße auf und erbeuteten aus der Wohnung eine Bohrmaschine, zwei Uhren sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.