Ein Einbrecher steigt offenbar am helllichten Tag in eine Wohnung in Stuttgart-Sillenbuch ein und macht Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

may 16.07.2024 - 11:17 Uhr

Ein Unbekannter soll am Montag in eine Wohnung an der Kohlerstraße in Stuttgart-Sillenbuch eingebrochen sein. Der Einbrecher drang gegen 11 Uhr über die Terrassentür in die Wohnung ein, wie die Polizei mitteilte. Dort soll er Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben.