Stuttgart feiert WM-Auftakt Größtes Public Viewing der Stadt: So war die Stimmung im Schlossgarten
Mindestens 2000 Zuschauer, Deutschlandtrikots und Fahnen: Beim größten Public Viewing in Stuttgart herrscht zum WM-Auftakt ausgelassene Stimmung.
Mindestens 2000 Zuschauer, Deutschlandtrikots und Fahnen: Beim größten Public Viewing in Stuttgart herrscht zum WM-Auftakt ausgelassene Stimmung.
Etwa eine Stunde vor Spielbeginn ist die Stuttgarter Innenstadt ungewöhnlich leer. Nur vereinzelt sind Menschen in Nationaltrikots unterwegs, und auch in den vielen Bars, in denen das Spiel übertragen wird, sind nur wenige Fußballfans zu sehen. Ganz anders die Stimmung im Biergarten Sonja Merz im Schlossgarten.