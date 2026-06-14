Etwa eine Stunde vor Spielbeginn ist die Stuttgarter Innenstadt ungewöhnlich leer. Nur vereinzelt sind Menschen in Nationaltrikots unterwegs, und auch in den vielen Bars, in denen das Spiel übertragen wird, sind nur wenige Fußballfans zu sehen. Ganz anders die Stimmung im Biergarten Sonja Merz im Schlossgarten.

Nachdem die Stadt Stuttgart einem öffentlichen Public Viewing auf dem Schlossplatz eine Absage erteilt hatte, findet das größte Public Viewing während der Weltmeisterschaft im Biergarten Sonja Merz statt. Die rund 2.000 Plätze sind bereits eine Stunde vor Anpfiff restlos belegt. Vor den Essens- und Getränkeständen bilden sich lange Schlangen.

Auch Lucia und Lea wollen hier das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao verfolgen. Bereits um 17.30 Uhr, knapp eineinhalb Stunden vor Anpfiff, sind sie angekommen. Einen Platz haben sie dennoch nicht bekommen. Stattdessen sitzen sie auf der Wiese hinter dem Biergarten und verfolgen das Spiel auf ihrem Handy.

WM-Stimmung kommt erst kurz vor dem Anpfiff auf

„Eigentlich sind wir gar keine großen Fußballfans“, sagen die beiden. „So ein Event wollen wir uns aber trotzdem nicht entgehen lassen.“ Die richtige WM-Stimmung sei bei ihnen erst an diesem Tag aufgekommen.

Grund für die bisher ausgebliebene Stimmung sei auch die Kritik an den USA, sagen sie. „Ich finde es schade, dass die WM in den USA stattfindet“, sagt Lucia. Dort gebe es schließlich keine vergleichbare Fußballkultur wie in vielen anderen Ländern.

Kritik an Kommerzialisierung und hohen Ticketpreisen

Ähnlich sehen es auch Robin, Richie, Marius und Torben. Sie kritisieren die strengen Einreisebestimmungen der USA, von denen zuletzt auch ein nominierter Schiedsrichter aus Somalia betroffen war. Zudem stören sie sich an der zunehmenden Kommerzialisierung des Fußballs und den hohen Ticketpreisen. Für viele Spiele in den USA müssten Fans mehrere tausend Euro bezahlen.

„Beim Fußball geht es doch nur noch ums Geld“, sagen sie. Einen Boykott der Weltmeisterschaft können sie sich dennoch nicht vorstellen. „Dafür lieben wir den Sport einfach zu sehr.“

Auch die vier hoffen noch auf einen Platz im voll besetzten Biergarten. „Falls wir keinen finden, schauen wir das Spiel eben zu Hause.“ Dort sei die Stimmung allerdings nicht so gut.

Undavs Schlusstor sorgt für Ekstase bei den Fans

Dass Deutschland das Spiel gewinnen würde, stand für die Gruppe außer Frage. Mit seinem Tipp von 6:0 gibt Richie die optimistischste Prognose ab. „Ich glaube, die haben richtig Bock“, sagt er – und sollte damit beinahe recht behalten.

Die Zuschauer hatten an diesem Abend viel zu Jubeln. Als die Moderatoren ankündigen, dass der Stuttgarter Stürmer Deniz Undav eingewechselt werden soll, bricht großer Applaus unter den Fans aus. Nur wenige Minuten später trifft er und versetzt die Menge endgültig in Ekstase. Spätestens damit dürften die Fußballfans in Stuttgart beim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft voll auf ihre Kosten gekommen sein.