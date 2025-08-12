Lädt das Weindorf zum Roulette ein? Nein, es sind neue Pfandmarken, die aussehen wie edle Jetons! Bei der Glasrückgabe feiert ein einheitliches System für alle Lauben Premiere.
12.08.2025 - 14:55 Uhr
Das Stuttgarter Weindorf, das am 21. August auf dem Markt- und Schillerplatz sowie auf der Kirchstraße startet und bis zum 6. September geht, wartet in seiner 49-jährigen Geschichte mit einer Premiere für die Nachhaltigkeit auf. Die Pfandmarken sind jetzt edel gestaltete Jetons – sie sind erstmals einheitlich und gelten überall.