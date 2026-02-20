Als erster Fernsehturm der Welt aus Stahlbeton mit öffentlich zugänglicher Aussichtsplattform und Gastronomie ist der Stuttgarter Fernsehturm eine echte Sehenswürdigkeit. Hier gibt es die wichtigsten Informationen dazu im Überblick.

Der erste Fernsehturm moderner Bauart steht in Stuttgart. Der SWR Fernsehturm Stuttgart gilt als weltweit erster Fernsehturm aus Stahlbeton mit öffentlich zugänglicher Aussichtsplattform und Gastronomie. Das Konzept wurde später zum Vorbild für zahlreiche Fernsehtürme rund um den Globus.

Stuttgarter Fernsehturm: Ein Meilenstein der Architektur Der Turm wurde am 5. Februar 1956 eingeweiht, nachdem im Juni 1954 der Bau begonnen hatte. Die Bauzeit betrug rund 20 Monate. Mit seiner heutigen Höhe von 216,6 Metern (ursprünglich 211,96 Meter, 1965 erhöht) prägt er bis heute das Stadtbild.

Entworfen wurde er vom renommierten Bauingenieur Fritz Leonhardt. Neu war nicht nur die Konstruktion als freistehender Stahlbetonturm mit auskragendem Turmkorb, sondern vor allem die Idee, Technik mit Tourismus zu verbinden. Statt eines reinen Sendemasts entstand ein eleganter Aussichtsturm mit Restaurant – wirtschaftlich erfolgreich und architektonisch wegweisend. Dieses Konzept wurde weltweit aufgegriffen.

Warum der Turm gebaut wurde

Anfang der 1950er Jahre war der Fernsehempfang im Raum Stuttgart schlecht. Ein Stahlgittermast war zunächst geplant, doch Leonhardt überzeugte die Verantwortlichen, einen ästhetischen Turm mit Publikumsnutzung zu errichten. Trotz anfänglicher Kritik aus Politik und Bevölkerung wurde das Projekt umgesetzt. Die Baukosten lagen bei rund 4 Millionen D-Mark – eine hohe Summe für die damalige Zeit. Doch der Turm erwies sich als Publikumsmagnet: Bereits in den ersten Jahren kamen Hunderttausende Besucher jährlich. Die Investition amortisierte sich schnell durch Eintrittsgelder.

Dient er noch als Fernsehturm?

Seit Juli 2006 werden vom Stuttgarter Fernsehturm keine Fernsehprogramme mehr ausgestrahlt. Die TV-Übertragung wurde auf den benachbarten Fernmeldeturm am Frauenkopf verlagert. Der Turm wird jedoch weiterhin für UKW- und DAB-Radioprogramme sowie weitere Funkdienste genutzt. Heute steht primär seine Funktion als Aussichts- und Veranstaltungsort im Vordergrund.

Wahrzeichen und Kulturdenkmal

Der Fernsehturm ist seit 1986 Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. 2009 erhielt er den Titel „Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“. Am 5. Februar 2026 feierte der Turm sein 70-jähriges Bestehen.

Er gilt als eines der wichtigsten Wahrzeichen Stuttgarts. Von den Plattformen aus bietet sich bei guter Sicht ein weiter Blick über den Stuttgarter Talkessel, die Weinberge des Neckartals sowie bis zur Schwäbischen Alb, zum Schwarzwald und zum Odenwald.

Öffnungszeiten: Wann kann man den Stuttgarter Fernsehturm besuchen?

Der Turm hat montags bis sonntags sowie an Feiertagen (außer am 24.12.) von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass findet 30 Minuten vor Schließung statt.

Das Panoramacafé hat montags bis samstags von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Sonntags und an Feiertagen kann man das Panoramacafé von 11.30 bis 22.00 Uhr besuchen. Das Restaurant Leonhardts hat samstags von 12.00 bis 22.00 Uhr und sonntags von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Preis: Wie viel kostet der Eintritt in den Stuttgarter Fernsehturm?

Der Besuch des Stuttgarter Fernsehturms kostet für Erwachsene 12,50 Euro. Ermäßigte zahlen 8,00 Euro. Kinder (bis 5 Jahre) haben freien Eintritt. Als Begleitung einer schwerbehinderten Person ist der Eintritt frei. Auch Geburtstagskinder haben freien Eintritt. Eine öffentliche Führung liegt bei Erwachsenen bei 25,00 Euro. Ermäßigte zahlen 20,00 Euro für eine Führung.