Als erster Fernsehturm der Welt aus Stahlbeton mit öffentlich zugänglicher Aussichtsplattform und Gastronomie ist der Stuttgarter Fernsehturm eine echte Sehenswürdigkeit. Hier gibt es die wichtigsten Informationen dazu im Überblick.
Der erste Fernsehturm moderner Bauart steht in Stuttgart. Der SWR Fernsehturm Stuttgart gilt als weltweit erster Fernsehturm aus Stahlbeton mit öffentlich zugänglicher Aussichtsplattform und Gastronomie. Das Konzept wurde später zum Vorbild für zahlreiche Fernsehtürme rund um den Globus.