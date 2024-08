69-Jähriger hindert Wohnmobil-Dieb mithilfe von Passanten an Flucht

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, Wertgegenstände aus einem Wohnmobil in Stuttgart-Feuerbach gestohlen zu haben. Mithilfe von Passanten konnte der Besitzer des Wohnmobils den Dieb noch vor Ort stellen. Die Polizei ermittelt.

Nina Scheffel 12.08.2024 - 11:46 Uhr

Polizeibeamte haben am Samstag einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Ladekabel und Speicherkarten aus einem Wohnmobil an der Thomas-Mann-Straße in Stuttgart-Feuerbach gestohlen zu haben.