Ein Verletzter und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Stuttgart-Feuerbach ereignet hat. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nina Scheffel 09.10.2024 - 15:09 Uhr

Von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne und einen Baum geprallt ist ein Audi-Fahrer am Mittwoch in der Wernerstraße in Stuttgart-Feuerbach. Der 28-Jährige wurde dabei verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.