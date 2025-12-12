Am Donnerstagabend brennt es auf einem Recyclinghof in Stuttgart-Feuerbach. Die Feuerwehr ist zur Stelle und kann das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Ein Brand auf einem Recyclinghof in Stuttgart-Feuerbach hat am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilt, rückten die Einsatzkräfte gegen 21.35 Uhr in die Friedrich-Scholer-Straße aus. Dort brannte ein größerer Restmüllberg. Zwei Trupps konnten den Brand unter Atemschutz mit zwei Löschrohren schnell unter Kontrolle bringen.

 

Der Müllberg musste nach Angaben der Feuerwehr mit einem Bagger des Recyclingunternehmens auseinandergezogen werden. Dadurch konnten auch die letzten Glutnester gelöscht werden. Gegen 23 Uhr meldeten die Einsatzkräfte „Feuer aus“.

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeipräsidium Stuttgart übernommen.