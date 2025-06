Am frühen Montagmorgen kommt es zu einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach. Was bislang bekannt ist.

Nina Scheffel 16.06.2025 - 07:44 Uhr

Am frühen Montagmorgen ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.