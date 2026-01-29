Weil er Drogen an Minderjährige verkauft haben soll, wird ein 19-Jähriger festgenommen. Vor der Wohnungsdurchsuchung soll die Mutter des Verdächtigen weitere Drogen vernichtet haben.

Matthias Kapaun 29.01.2026 - 16:21 Uhr

Ein 19 Jahre alter mutmaßlicher Dealer soll am Mittwochabend einer 14 Jahre alten Jugendlichen in der Krailenhaldenstraße in Stuttgart-Feuerbach Cannabis verkauft haben. Der junge Mann wurde festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten jede Menge Drogen. Auch die Mutter des 19-Jährigen wurde vorläufig festgenommen, weil sie im Verdacht steht, zuvor weitere Drogen in der Wohnung vernichtet zu haben.