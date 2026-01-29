Weil er Drogen an Minderjährige verkauft haben soll, wird ein 19-Jähriger festgenommen. Vor der Wohnungsdurchsuchung soll die Mutter des Verdächtigen weitere Drogen vernichtet haben.

Ein 19 Jahre alter mutmaßlicher Dealer soll am Mittwochabend einer 14 Jahre alten Jugendlichen in der Krailenhaldenstraße in Stuttgart-Feuerbach Cannabis verkauft haben. Der junge Mann wurde festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten jede Menge Drogen. Auch die Mutter des 19-Jährigen wurde vorläufig festgenommen, weil sie im Verdacht steht, zuvor weitere Drogen in der Wohnung vernichtet zu haben.

 

Wie die Polizei meldet, kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 19-Jährigen und zwei 14-Jährige gegen 19.45 Uhr. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der 19-Jährige einer der Minderjährigen zuvor Cannabis verkauft haben soll. Daraufhin nahmen Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart den Verdächtigen fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten 843 Gramm Marihuana, 103 Gramm Haschisch, eine kleine Menge Kokain, einige Subutex-Tabletten (Opioidersatz-Tabletten) und über 10.000 Euro Bargeld.

Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und das Geld, ebenso wie eine Gasdruckwaffe. Da der Verdacht bestand, dass die Mutter des 19-Jährigen zuvor weitere Drogen in der Wohnung vernichtet hatte, nahmen sie auch die 50-Jährige vorläufig fest, setzten sie allerdings nach Durchführung der Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der 19-Jährige wird im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.